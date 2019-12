Dazn, Zanon: "Benitez vuole Callejon in Cina. Grimaldo nome caldo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Federico Zanon, giornalista e telecronista Dazn: “Benitez vorrebbe portare Callejon in Cina anche perché non sembra essere più al centro del progetto e le ultime 2 gare lo confermano. Ibrahimovic ha ricevuto una sola offerta concreta, dal Milan. Non ha ancora accettato, va detto, ma è la prima scelta del Milan che vorrebbe regalare il bomber ai propri tifosi".

OPZIONI PER LA FASCIA SINISTRA - "Il Napoli se opererà sul mercato sulla fascia sinistra prenderà un titolare, non una riserva. Grimaldo è quello più caldo, ma è venuto fuori anche il nome di Emerson Palmieri anche se ci risulta che la Juve sia in vantaggio”.