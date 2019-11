De Biasi: "I giocatori vivono male il ritiro, ma evidentemente ADL ha sopportato troppo la situazione"

Gianni De Biasi, ex allenatore dell'Albania, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la notizia del ritiro in casa azzurra: "Il presidente ha probabilmente toccato fino in fondo il modo di sopportare questa situazione che non si aspettava. C'è ancora una Champions League da salvare, ad oggi il ritiro conta poco, i ragazzi lo vivono male e lo sopportano malissimo. Il Salisburgo è una squadra che dà fastidio, non molla mai ed ha dei giocatori come Haland che cercano di mettersi in mostra. E' una squadra che aggredisce, non ti lascia giocare, per il Napoli servirà un'attenzione particolare a tutti questi aspetto".