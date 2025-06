De Bruyne al Napoli, l'ex Shakhtar Nicolini: "Che colpo, ma gli affiancherei Sudakov"

vedi letture

L'ex dirigente dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli e della possibile convivenza del belga con un altro fantasista accostato a lungo agli azzurri, l'ucraino Sudakov.

L'arrivo di De Bruyne al Napoli esclude Sudakov, oppure li vedrebbe convivere bene assieme?

"Per me possono convivere tranquillamente assieme in campo. Sia se schierati titolari contemporaneamente, sia nell'ottica, per il Napoli, di avere una rosa più profonda. Bel colpo De Bruyne in termini di leadership, tecnica, esperienza, che sono superiori. Qualche dubbio lo abbiamo tutti sul fatto che possa garantire tutte le partite nelle tre competizioni, quindi forse sarebbe anche consigliabile per il Napoli affiancargli giocatori giovani, anche se Sudakov ha già una certa esperienza internazionale importante. Quest'anno c'era solo il campionato, l'anno prossimo no: io credo che in quel ruolo il mercato del Napoli non sia finito con De Bruyne".