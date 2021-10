De Canio elogia Spalletti: “Sta facendo un grande lavoro. L’allenatore serio dà spazio a tutti”

Nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Gigi De Canio che ha speso parole d’elogio per Luciano Spalletti: “Sta facendo davvero un grande lavoro con il Napoli, non sono per niente sorpreso. L’allenatore serio dà spazio a tutti, se stanno meglio è giusto che giochino loro”.