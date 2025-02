De Canio: "Il Como gioca bene ma lasci spazi, in difesa è poco solida"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto l'allenatore Luigi De Canio: "Gli infortuni non è questione di sfortuna, ma bisogna considerare tante cose, come uno stato febbrile di un giocatore, che quindi fa uno sforzo fisico maggiore. Ma anche a volte un mancato riposo. I fattori possono essere tanti. Oggi è difficile con la preparazione accurata che si possa trascurare la prevenzione degli infortuni.

La mancanza delle coppe europee? C'è la possibilità di avere più tempo per recuperare, ma ci sono altri aspetti - come quelli psicologici - che non aiutano. Ad esempio con le coppe europee ci si concentra subito sul nuovo impegno e l'adrenalina e le motivazioni si spostano subito, aiutando a mantenere alta la concentrazione e ritrovare slancio.

Raspadori? Lui ha già dimostrato ampiamente di essere un grande calciatore. Un po' tutti gli allenatori hanno cercato di motivarlo, di trovargli ruoli congeniali, ma è chiaro che lui ha bisogno di giocare accanto a una punta per poter esprimersi al meglio. Il Como è una squadra che gioca bene, ma che lascia spazi e che permette di essere colpita e rivoltata. Secondo me alla fine paga il confronto con squadre più forti e attrezzate perché in difesa rimane una squadra poco solida.

Billing che non gioca? Non è una scelta per partito preso di Conte. L'allenatore ha i suoi tempi per inserire i nuovi, lo ha fatto anche con altri elementi. Evidentemente Conte aspetta di vedere una condizione ottimale che al momento non hanno.

Inter-Genoa? Tutte le partite sono insidiose. Non esistono ostacoli semplici, sia la sfida del Napoli col Como che quella dei nerazzurri sono complicate".