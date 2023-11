De Canio: "Nessuno stravolge le squadre, Mazzarri dovrebbe contattare Garcia"

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Se non sono stati rilasciati i dati fisici al nuovo staff tecnico da parte della squadra di Rudi Garcia, allora ci saranno delle difficoltà. La prassi prevede che il nuovo allenatore chiama il vecchio per capire le problematiche della squadra, perché è uno scambio molto importante. Poi si chiede di illustrare il lavoro svolto per non stravolgere radicalmente un piano di lavoro, perché si rischia di fare più danni ancora. Poi c’è il colloquio con i calciatori, guardando tutti negli occhi e sentendo da loro il momento psicologico e atletico che stanno vivendo, cosa fino a quel punto evidentemente non ha funzionato.

Osimhen è il calciatore più al centro del progetto Napoli, perché lo abbiamo visto già con Spalletti che è sempre stato il calciatore cardine della squadra. Speriamo di recuperarlo in fretta, però Raspadori sta comunque facendo un ottimo lavoro, al pari della grande partenza di Politano”.