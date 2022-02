De Canio: "Sono certo che Spalletti trasmetterà questo messaggio alla squadra"

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “A mio avviso, cercherà di passare la settimana preparando al partita sotto il profilo tecnico-tattico. Sa che i suoi ragazzi, da uomini veri, capiscono da soli l’importanza della partita. Prima di scendere in campo, cercherà di toccare gli aspetti caratteriali della squadra e di stimolare quell’orgoglio che hanno sempre dimostrato. In più, trasmetterà il messaggio che questa non è una gara da ultima spiaggia e di giocarla con serenità usando le proprie armi“.