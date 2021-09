De Giovanni alla Gazzetta: "Spalletti ha ricostruito, Gattuso scelse lo scontro col club"

Maurizio De Giovanni è uno degli scrittori italiani più amati (soprattutto per "I bastardi di Pizzofalcone") ed è anche un grande tifoso del Napoli. Una passione raccontata a La Gazzetta dello Sport: "Siamo felici per le ultime due partite in cui la squadra è stata bellissima. La Coppa d'Africa può influire: c'è chi, come la Juve, non perderà nessuno, mentre noi e il Milan avremo tante assenze. Il campionato è aperto, non ha un padrone. Spalletti? Ha ricostruito il ponte che Gattuso aveva minato scegliendo lo scontro con la società. Sa essere coinvolgente e sa leggere le partite. L'Inter resta favorita perché ha ammazzato l'ultimo campionato ma il Milan sta dando conntinuità".