De Giovanni: "Ayroldi arbitro scarso, ha impedito al Napoli di giocare"

"Fa impressione pensare che siano passati 25 anni da quel 9 novembre 1986. Ho un ricordo tenero, ma allo stesso tempo forte di essere stato presente nella storia del calciatore più importante del calcio, Diego Armando Maradona, che ha vinto il primo degli scudetti assegnati sotto Roma". Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore del volume "Juve - Napoli 1-3, la presa di Torino", ripercorre il suo ricordo di quella giornata intervenendo nella puntata odierna di 'Club Napoli All News' in onda su Teleclub Italia. "Il Napoli quel giorno si guadagnò la nobiltà. Sono felice - ha aggiunto - che la società abbia ricordato Diego con quella maglia, ma purtroppo credo che, a volte, sia dimenticato troppo facilmente".

De Giovanni ha dato alle stampe anche il secondo volume sul genere, che ha raccontato al figlio, e il terzo che rievoca la rimonta a Torino per 3-2. "Qui - ha sottolineato - c'è un riferimento al direttore di Club Napoli All News, Francesco Molaro, (che ha prontamente ringraziato in diretta, ma non è mancata l'ironia dello staff dell'emittente che lo ha definito "un direttore personaggio di fantasia", suscitando l'ilarità dell'interessato, ndr). La bellezza di quei momenti che ci è rimasta addosso e nei cuori". Tuttavia, "il calcio degli anni '80 era caratterizzato dall'intimidazione costante nei confronti dei giocatori più tecnici che è poi diventata una costante attraverso un pressing molto falloso. Se l'arbitro accetta tutto questo, ne va dello spettacolo. Ayroldi, arbitro scarso - ha puntualizzato De Giovanni - ci è cascato in pieno e ha impedito al Napoli di giocare". Gli azzurri però restano in testa al campionato insieme con il Milan che "non mi sembra una corazzata inaffondabile e sarei felice - ha concluso lo scrittore - se vedessi il Napoli arrivare in testa a Natale così da affrontare più serenamente il periodo della coppa d'Africa".