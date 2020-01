De Giovanni bacchetta i tifosi: "Non ci si può permettere ora di stare lontani dal Napoli!"

Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, ha commentato proprio il momento del Napoli di Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Problema del tifo? Io non dubbi che ci siano valide motivazioni per quanto riguarda questa distanza che c'è adesso, ma anche vero che il tifoso è tifoso, nessun tifoso si può augurare che vadano male le cose al Napoli o permettersi di non star vicino al Napoli nel primo vero momento di difficoltà che questa squadra attraversa da 15 anni a questa parte. Questo è un atteggiamento di grave autolesionismo".