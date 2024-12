De Giovanni: “Bonny? No, un altro attaccante sarebbe perfetto in coppia con Lukaku”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La sconfitta col Verona è stata quella più salutare, poi nella settimana successiva arrivarono Neres, Gilmour, McTominay e Lukaku. La sconfitta con l’Atalanta è stata brutta, ma ha riportato coi piedi per terra l’ambiente.

Dovremmo fare in modo che questa terza sconfitta ci faccia capire che certe partite il Napoli le può anche perdere. La Lazio è forte, è allenata benissimo ed è messa bene in campo. Il Napoli è una squadra in costruzione che non ha molte alternative tranne che in attacco. Il pallone però ci deve arrivare in attacco e le squadre di calcio si costruiscono dal centrocampo. A parte McTominay i centrocampisti del Napoli non hanno goal.

Lukaku? Ha senso se ha qualcuno vicino, servirebbe un Hamsik alle sue spalle o anche un Zielinski. Anguissa, Lobotka e McTominay servono a Lukaku molto meno.

Mercato? Bonny non avrebbe senso, mi aspetto qualcuno che possa giocare insieme a Lukaku, uno alla Zirkzee. Lui sarebbe perfetto, sa legare il gioco e può fare la seconda punta. A Conte andrebbe concesso di poter praticare delle alternative che non ha”.