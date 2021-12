De Giovanni: "Con Gattuso questo Napoli non avrebbe battuto il Leicester"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La partita col Leicester ha dato continuità a quella con l'Atalanta. Con una squadra rimaneggiata il Napoli ha corso dei rischi seri, ma è normale contro una squadra costruita per la Champions League. Non mi lamento degli spareggi, ma speriamo di recuperare chi ora è fuori per quella doppia gara. Dico una cosa da tifoso: non so se con Gattuso in panchina questa squadra avrebbe battuto il Leicester".