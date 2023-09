De Giovanni: “Il Napoli deve risolvere subito i dissidi tra staff tecnico e giocatori”

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

TuttoNapoli.net

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “In questo momento pare che tutti stiano portando acqua al mulino individuale, questa è la miglior cosa per mandare tutto a monte. La società deve intervenire perché ci sono problemi tra squadra e staff tecnico. Questa però è solo la punta dell’iceberg. Bisogna subito risolvere questi dissidi: Di Lorenzo abbraccia i compagni dopo il gol e non la panchina, Kvara reagisce dopo il cambio e Osimhen addirittura ha dato indicazioni tattiche a Garcia”.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei fuori o senza pc? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)