De Giovanni: "Spalletti ha esagerato, le polemiche sul turnover non mi sono piaciute!"

"Le polemiche di Spalletti sul turn over non mi sono piaciute!". Così lo scrittore Maurizio De Giovanni intervenendo in collegamento a Ottochannel: "Ha esagerato. Ricorderei al signor Spalletti e a tutti quelli che gravitano attorno a questo mondo che in virtù dell'interesse parossistico del tifosi e degli appassionati del tifo che questi protagonisti vivono e guadagnano fior di quattrini. Le gratificazioni, in ordine economico, sociale e di affetto che arrivano a calciatori, allenatori, dirigenti ecc... derivano proprio dall'interesse estremo di tutti noi. Al posto suo sarei ben lieto delle critiche e della dialettica che emerge intorno al Napoli. Se non ci fosse questa dialettica non ci sarebbe più questo interesse così elevato".