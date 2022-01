De Giovanni spinge per il rinnovo di Mertens: "Dove lo trovi un altro così duttile e amato?"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'ingaggio attuale che percepisce Mertens sarà ovviamente rinegoziato, ma io personalmente due domande me le farei. Dove vai a prendere un attaccante così duttile, integro, che conosce benissimo l'ambiente e dall'ambiente è amato senza riserve? Se veramente Mertens dovesse ridursi a meno della metà l'ingaggio attuale non sarebbe intelligente lasciarlo andar via".