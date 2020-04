De Luca insiste: "Ordinanza per vietare ingresso in Campania a regioni che accelerano ritorno alla normalità"

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca era stato chiaro oggi in conferenza stampa e si è ripetuto anche sui social: "Se una regione oggi accelera il ritorno alla normalità in maniera non responsabile e non coerente con il livello di contagio rischia di rovinare l’Italia intera. Per essere chiari: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di contagio, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un’ordinanza con la quale vieteremo l’ingresso da regioni nelle quali il contagio è in corso in maniera elevata".