De Maggio: "Comincia oggi l'era-Conte, si goda Napoli e faccia godere i napoletani"

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Oggi è una giornata molto importante per il Napoli perché Antonio Conte è arrivato in città per la prima volta da allenatore azzurro. Oggi comincia ufficialmente la sua era, si goda Napoli e faccia godere i napoletani.

Stamattina è arrivato Conte insieme al direttore sportivo Manna e il suo braccio destro Gabriele Oriali, in albergo lo aspettava il suo vice Stellini. Dopo pranzo Conte raggiungerà il centro sportivo di Castel Volturno per visionare la struttura".