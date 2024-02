De Maggio: “Conte ama Napoli e i napoletani. Con ADL rapporto fantastico"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal'.

"Escludo categoricamente che Conte possa entrare in corsa, non lo ha fatto in precedenza dopo Napoli-Fiorentina, non lo farà oggi perché non ama mettere le mani nel lavoro di altri. Il futuro per Conte è ancora da scegliere, non ha ancora deciso nulla, lui stima e ama Napoli ed i napoletani, è convinto che il progetto Napoli, con le cose fatte bene, si può fare nel migliore dei modi.

Ingaggio? Tutte cose non vere, lui non chiederebbe nemmeno giocatori costosissimi. Lui vuole scegliere con calma, se non gli arrivasse nessuna proposta che a livello emozionale lo convinca, potrebbe anche decidere di star fermo, ma nel contempo Napoli sarebbe una sfida affascinante. Dalle informazioni che ho, lui ha un rapporto fantastico con De Laurentiis, a Conte piacerebbe tanto fare le cose con il presidente senza figure intermedie”.