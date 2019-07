De Maggio: "Inter 40mila abbonati senza mercato, non è questo che determina la campagna"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso sulla campagna abbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: "All'Inter hanno fatto più di 40 mila abbonati prendendo Conte, ma senza fare mercato fin qui, a parte Sensi e Barella, ma il Napoli ha preso Manolas e Di Lorenzo. L'Inter è arrivata terza, ha messo fuori rosa Nainggolan e Icardi. Il Napoli invece ha dato solo segnali positivi. Poi è chiaro che se si riuscisse ad annunciare James prima del lancio sarebbe meglio, ma non bisogna abbonarsi per questo. Ancelotti ha detto che il secondo posto non va più bene, basta questo".