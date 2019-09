De Maggio: "Llorente in copertina, ripaga la versione spagnola del Napoli"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal per commentare la vittoria degli azzurri contro il Lecce: "In copertina finisce il Re Fernando Llorente, è stato il grande protagonista della vittoria contro il Lecce. La versione spagnola del Napoli ripaga, c'è la perla di Fabiàn e la doppietta di Llorente, oltre al gol di Insigne. Arek non ha ancora realizzato un gol ma questa è una notizia! Se i gol poi li fanno Mertens e Llorente è un bel vedere".