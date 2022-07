De Maggio: “Mertens? Qualche suo amico mi ha detto che non c'è stato alcun trasloco"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Mertens si trova ora a Formentera con Politano. Qualche amico di Mertens mi conferma che finora non c’è stato alcun trasloco. Nella sua casa di Palazzo Don'Anna le cose sono tutte al loro posto, non è stato toccato nulla. Questo magari può non voler dire nulla perché poi firma per un’altra squadra e fa portare via tutto ma al momento è ancora tutto lì”.