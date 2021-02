De Maggio rivela: "Benitez mi mostrò lista centrocampisti, David Lopez era al 43esimo posto"

Importante retroscena svelato da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Una volta Benitez mi disse: dove vai che fa freddo, vieni in hotel. Lui viveva in hotel. Mi fece vedere la lista degli obiettivi per il centrocampo. Il primo nome era Mascherano, il secondo Fellaini, il terzo Sissoko. David Lopez era la 43esima scelta. "Io come vinco?" mi disse". Chiaro il riferimento al mercato del 2014 quando il Napoli inseguì invano Mascherano per poi puntare a fine agosto su David Lopez.