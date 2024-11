De Maggio: "Se il Napoli prendeva Retegui al posto di Lukaku chiamavate i carabinieri..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Lukaku? Se il Napoli cederà Osimhen non escludo che arrivi un top bomber con Lukaku in rosa ed i due si giocherebbero il posto in vista dell’anno prossimo. Lukaku doveva arrivare a Castel di Sangro, ma è arrivato il 30 di agosto perchè s’è completato il ‘bordellino’ di Osimhen.

Ha cambiato la partita col Parma e se non fosse entrato il Napoli avrebbe perso. Quest’estate sia il Milan che la Juve lo volevano, ma saranno incompetenti questi che lo volevano? Mi dite che bisognava prendere Retegui al suo posto, ma se fosse andata così avreste chiamato i Carabinieri”.