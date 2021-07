De Maggio: “Se Mertens ha rinnovato a 34 anni, perchè non dovrebbe averlo Insigne?”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha commentato le voci riguardanti Lorenzo Insigne. Sono tanti i rumors sul capitano del Napoli circa il suo futuro. De Maggio si chiede: “Se Mertens ha avuto il rinnovo a 34 anni, perchè non dovrebbe averlo uno come Lorenzo Insigne? Tra l’altro il capitano del Napoli è anche Campione d’Europa e ha 4 anni in meno. Per me sarebbe clamoroso”.