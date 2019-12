De Maggio su Gattuso: "Feeling speciale con i calciatori, a Milano gran lavoro con Calhanoglu"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, soffermandosi su Gattuso ed i suoi primi giorni in azzurro: "A me raccontano di un Gattuso che ha un feeling speciale con i calciatori, è uno di loro, giovanissimo. Mi hanno raccontato di cose straordinarie che lui ha fatto con una alcuni giocatori del Milan come Calhanoglu, lo ha spronato ed addirittura l'ha invitato ad abitare nel suo palazzo".