De Maggio tuona: "Gente che non ha vinto nemmeno in Serie B vuol dare lezioni ad Ancelotti, ma fatela finita!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi ovviamente sulle critiche piovute sul Napoli di Ancelotti: "Qui a Napoli qualcuno sta esagerando anche in termini di rispetto, va bene le critiche ma parlare di fallimento indica che qualcuno ha perso il lume della ragione, qualcuno ha dimenticato chi è l'allenatore del Napoli. Quando parla Ancelotti non parla un ragazzetto, questi in voga, fighetti col maglioncino, questo ha vinto ovunque! Vedo gente che in carriera non ha vinto nulla, nemmeno in Serie B o in Serie C, voler dare lezioni ad Ancelotti, ma fatela finita!".