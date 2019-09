De Napoli: "Dispiace per Koulibaly, a me ancora mi rimproverano per lo Stoccarda..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro Nando De Napoli: "Ho molta fiducia in Ancelotti. L'ho avuto a Reggio Emilia, abbiamo giocato insieme, ed è un tecnico molto bravo. Con la Juve non è stata una bella prestazione, ma mi è dispiaciuto l'autogol di Koulibaly anche se capita. A me capitò il retropassaggio con lo Stoccarda. A me ancora me lo dicono. Diego? Sono contento, spero faccia molto bene, a volte parlo col suo procuratore perché lui è difficile rintracciarlo".