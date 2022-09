De Paola: "Ci saranno sorprese tra Lazio e Napoli. ADL vuole rotazioni calciatori..."

Il giornalista Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno

TuttoNapoli.net

Il giornalista Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

L'Atalanta è tornata?

"Non se n'è mai andata, è su questi livelli da anni. E' bravissimo Gasperini a ripresentare sempre una grande formazione con una carica agonistica strepitosa. E' tornata su certi livelli che non credevo fosse possibile, soprattutto dopo aver cambiato giocatori importanti. Gasp poi ha ancora denunciato una rosa da sfoltire. Non la vedo da Scudetto ma come una mina vagante".

Sabato con tre sfide importanti. Da quale si aspetta un segnale importante?

"Da Lazio-Napoli. C'è l'incrocio Spalletti-Sarri, tra due squadre molto cambiate. La Lazio è in crescita, il Napoli in formazione, dobbiamo aspettarci delle sorprese. Sarà un confronto interessante. ADL vuole la rotazione dei giocatori ma è una spada di Damocle. Spalletti dà fiducia a tutti ma ci possono essere alti e bassi come con il Lecce.".