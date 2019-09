De Paola: "Con Ancelotti è completamente diverso rispetto a Sarri, col Liverpool giocato alla pari"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli può vincere la Champions? Il Napoli cambierà totalmente faccia ed atteggiamento, hanno battuto i campioni d'Europa. Hanno avuto un atteggiamento in campo di un'esperienza tale come se affronti squadre del genere da sempre. Con Ancelotti è completamente diverso rispetto a Sarri, se l'è giocata alla pari con il Liverpool. Ha vinto la partita legittimamente, proponendo un gioco piacevole. Ancelotti è una via di mezzo tra propositivo e non propositivo. Se nella partita in Champions batti il campione in carica d'Europa, hai una botta d'autostima".