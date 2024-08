De Paola: "Conte? Troppe responsabilità su un solo uomo. Se perde tranquillità..."

Ne L'Editoriale di TMW Radio è stato ospite il direttore Paolo De Paola.

Che ne pensa del ko del Napoli in amichevole?

"Conte in silenzio stampa? Troppe responsabilità su un uomo solo che non è la massima espressione della calma. Lui è così, quando perde tranquillità fa queste cose. Non si aspettava la papera di Meret e questo passo falso, anticipa i mal di pancia della stagione. Parte con l'handicap, perché è uno ex Juve, si mostra lui arrabbiato prima dei mal di pancia dei tifosi. Sta pressando ADL per il problema attacco e non solo? E' chiaro che tutto fomenta il nervosismo. Soprattutto la vicenda Osimhen è un bel punto di domanda. Io terrei comunque gli occhi aperti anche su altri giocatori. Se non arriva Lukaku e qualche altro giocatore, Conte poi non le manda a dire".