De Paola: "Juve deve fare come il Napoli che ha avuto coraggio di tagliare rami secchi"

Il direttore Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del futuro in casa Juve

Ma non è semplice mollare Allegri: Come valuta Tudor e Thiago Motta?

"Mi sembrano nomi giusti per una rifondazione. Per lavorare sui giovani. Hanno spessore entrambi. Altri nomi mi avrebbero sorpreso. L'esperienza di Giuntoli e Spalletti a Napoli mi è piaciuto molto, il percorso del Napoli è lo stesso che dovrà seguire la Juventus forzatamente. Il Napoli ha avuto la forza di tagliare i rami secchi e prenderne di nuovi che sono anche stati presi in giro all'inizio".