Podcast De Paola: "Mercato super e niente coppe, a Conte vanno fatte domande più incisive!"

Il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante L’Editoriale.

Si aspetta qualche critica per il Napoli?

“Saranno tutti contenti se questa squadra arriverà quarta, giusto? È un percorso eccezionale, non vedo il perché di alcune critiche no? Io non capisco il perché bisogna nascondersi così, fare discorsi controproducenti e mortificare le seconde linee. Ieri si sono viste le lacune del gioco del Napoli. In più c’è stata una lezione anche per tutti i grandi portatori del lukakismo. In questi mesi è sembrato un reato parlare di Osimhen. Io vorrei ricordare che il Napoli è la squadra che ha fatto meglio dopo la Juventus in questo ultimo decennio. Dopo un mercato eccezionale, aver preso uno dei migliori allenatori al mondo, essere usciti dalla Coppa Italia e non avere le coppe europee, come si fa a dire che il Napoli non deve vincere lo scudetto?”.

E adesso cosa deve fare Conte?

“Questa è la condizione peggiore per Antonio Conte. Lui vuole un totale rispetto al suo progetto, anche da parte della stampa. Lui ieri è stato molto tranquillo e tutti hanno cercato di non farlo arrabbiare. Io non dico di dover far arrabbiare un allenatore, ma qualche domanda più incisiva va fatta. Sono curioso di vedere come reagirà a queste critiche che stanno arrivando. Io credo che nel gioco debba trovare delle alternative che in questo momento non sta esplorando”.