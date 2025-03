De Paola: "Rumors Conte dovuti alla pericolosità del Napoli, se ne parla come se non avesse un contratto"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli ha guardato troppo il calendario delle altre, ma ora ha subito due partite durissime contro Milan e Bologna. Sono due squadre in cerca di conferme e anche in grande ascesa. Soprattutto quella di Italiano, che oggi è paragonabile all’Atalanta come difficoltà di prova. Solo nel finale, il calendario del Napoli tornerà ad essere più morbido e gestibile.

Neres? Il suo rientro può fare la differenza. Non dimentichiamo che ha scalzato Kvara prima della sua partenza. Il 3-5-2 con Raspadori ha tolto qualcosa, sebbene garantisca un attacco diverso e più partecipativo per Lukaku. Il Napoli, adesso, non ha imprevedibilità ed è stato proprio l’impatto del brasiliano che ha lanciato il Napoli al primo posto. È l’arma in più per Conte, è un rientro fondamentale. Spauracchio Milan? È una squadra senza equilibrio, ha solo Fofana che garantisce un certo aiuto al centrocampo. In attacco, però, hanno un potenziale straordinario. Il Napoli deve sfruttare la mancanza di copertura in mediana del Milan, che ha una delle rose più forti del campionato. Sulla velocità e sul ritmo, il Napoli dovrà giocarsi la partita. Se invece Conte gli lascerà campo, può diventare controproducente ed un pericolo.

Futuro Conte? È un allenatore che dura poco nelle piazze dove va. Ha una instabilità che appartiene al personaggio, non deve spaventare. Però questo alimenta le voci di Milan e Juventus, si parla di Conte come se non avesse un contratto col Napoli. Crea irritazione nell’ambiente, ma sta allo stesso Conte dare adito a questa ridda di voci. Sono rumor dovute anche alla pericolosità del Napoli, essendo un nemico temuto viene smorzato da questi rumor.

Un ritorno alla Juventus? Tudor ha un’opzione per il prossimo anno in caso di buoni risultati tra campionato e Mondiale per Club. L’alternativa è Gasperini, ma sembra più orientato verso la Roma. È un dato di fatto che sia il primo nome alla Juventus per soppiantare l’eventuale fallimento di Tudor”.