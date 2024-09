Podcast De Paola sugli allenatori: "Tra le due società la scelta migliore l'ha fatta il Napoli"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola.

Chi ha fatto la scelta migliore tra Juve e Napoli?

"Motta, perchè è una carriera più corta di Conte e per lui è una crescita. Per Conte si tratta di una destinazione in un percorso già lungo. Il Napoli è una scommessa tutta da rischiare. Tra le due società la scelta migliore l'ha fatta il Napoli".

La Juve e il Napoli devono lottare per lo Scudetto?

"Mettiamola così: se l'Inter non vince lo Scudetto, ha fallito. Il Milan non vince ha fallito, se la Juve non vince ha fallito. Se il Napoli non vince lo Scudetto, Conte ha fallito? E' questa la domanda. L'altro elemento sono i tifosi: i tifosi della Juve, dell'Inter e del Milan si aspettano lo Scudetto, i napoletani anche se lo aspettano".

Inter-Milan, chi può essere l'uomo derby?

"Lautaro è un giocatore che gli manca il gol, potrebbe svoltare nel derby. L'ho visto un po' abulico, c'è il rischio che entri in crisi. Deve mostrare qualcosa in più, proprio come Vlahovic alla Juve".