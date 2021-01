De Paola sui problemi fisici di Gattuso: "Hanno influenzato ed indebolito la squadra"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Napoli indecente? Io calco la mano su una cosa. Ribadisco: il fatto che si sia alterato un rapporto di forze nel nome di una tenerezza umana, nel nome di una debolezza fisica, è importante. A volte si stabiliscono rapporti anche sulla fisicità. Se tu avevi davanti uno che credevi ti potesse rompere, e poi dopo lo trovi indebolito, si perde sempre qualcosa nel rapporto. Dimissioni di Gattuso? Se Gattuso come ha sempre detto ragiona da uomo e si prende le responsabilità, dopo le parole di ieri deve dimettersi. Per me a dimettersi deve essere De Laurentiis. Chi l’ha costruita questa squadra! Giuntoli? Chi gli ha dato le deleghe. De Laurentiis è uomo che fa tutto e quando delega lo fa in totale sicurezza".