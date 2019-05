De Sanctis elogia Meret: "Diventerà un riferimento per il calcio italiano, gran colpo! Mi dicono di lui..."

Morgan De Sanctis, attuale team manager dei giallorossi ed ex portiere del Napoli, è tra i premiati a "Inside The Sport", primo premio nazionale organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. Da ex numero uno, De Sanctis si esprime così sul collega Meret: "Tra i portieri più forti del suo ruolo, ha iniziato un percorso importante perché giocare a Napoli, alla sua età, è una grande opportunità ed anche responsabilità. Nei prossimi anni diventerà un riferimento per il calcio italiano e internazionale. Deve solo lavorare serenamente per ottenere i risultati che merita.

Dove può crescere? Ma no, è un portiere completo, si tratta solo di accumulare partite, minuti, esperienza. Mi dicono sia intelligente, un ragazzo per bene, un gran lavoratore. Un profilo altissimo che il Napoli ha fatto bene ad acquistare".