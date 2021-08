De Zerbi spiega il suo calcio: "Un equilibrio fuori dai canoni tradizionali"

In una lunga intervista concessa a SassuoloNews.net, l'ex allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ha rivelato i principi fondamentali del suo calcio: "Io penso che sia un calcio equilibrato però la prospettiva dell'equilibrio è diversa rispetto ai canoni tradizionali perché l'equilibrio è sempre visto come non prendo tiri in porta ma non tiro mai in porta, è sempre visto a trazione posteriore, ma c'è l'equilibrio a trazione anteriore".

"Chiaramente se io attacco" - prosegue De Zerbi - "i terzini che spingono, i centrali che giocano, qualcosa nell'equilibrio lo vado a portare in avanti, ma non sono per tutto all'attacco e non difendiamo, non sono per lavoriamo solo sulla fase offensiva e non per la fase difensiva, non sono solo per il possesso palla senza tirare in porta. Il Sassuolo ha fatti tanti gol nel mio triennio, ne ha presi ma ne ha fatti anche tanti e la domanda è: prendendo meno gol ne avremmo fatti così tanti? E alla fine, due ottavi posti hanno ripagato dal fatto di prendere qualche gol in più o saremmo arrivati sesti-settimi prendendo qualche gol in meno o saremmo arrivati decimi o undicesimi o dodicesimi a prendere qualche gol in meno e a farne di meno?".