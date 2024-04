Del Genio annienta il Napoli in pagella: "3 a tutti! Mi è passata la voglia di lavorare!"

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Tv nel post-partita con l'Empoli, esprimendosi in maniera durissima contro squadra e allenatore

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Tv nel post-partita con l'Empoli, esprimendosi in maniera durissima contro squadra e allenatore. Nessuno sconto: in pagella è voto tre per tutti, anche per i subentrati: "Pagella semplice semplice, mi avete fatto passare la voglia di lavorare! Mica mi posso mettere a vedere chi merita di più e chi di meno".