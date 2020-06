Del Genio approva l'obiettivo Malen: "Livello alto, mi ha impressionato. Ma che concorrenza"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è soffermato sull'ultimo obiettivo di mercato del Napoli per l'attacco: "Ho visto Malen e mi ha impressionato molto. Ha anche il senso del gol, oltre ad essere veloce e propenso al dribbling. E' un giocatore non solo pronto, ma anche di alto livello. Immagino che ci sia una grande concorrenza per un calciatore del genere".