Del Genio approva Politano: "Da tempo spero nell'arrivo di uomo come lui!"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la voci che vedono Matteo Politano vicinissimo al Napoli: "Mi farebbe molto piacere, da tempo spero nella presenza di un esterno che ha la capacità di saltare l'uomo, creare superiorità e giocare a piede invertito. Non è solo un giocatore che supera l'uomo, ma partecipa anche alla manovra e dà una mano anche in fase difensiva. Se c'è Politano, allora bene che si chiuda per Politano".