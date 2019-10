Del Genio: "Callejon ha già saltato il match di Lecce, difficile vederlo fuori contro la Spal"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match tra Napoli e Spal in programma oggi pomeriggio: "Spal? E' una squadra che è destinata a lottare per la salvezza, è una squadra con una buona mentalità ed un trend salvezza. Ha chiuso ogni anno con il risultato che voleva ottenere, nonostante qualche difficoltà iniziale ha dimostrato di saperne uscire, nell'ultima in casa ha battuto la Lazio. C'è da valutare se Callejon potrà giocarle tutte, ha saltato quest'anno quella di Lecce, non penso che possa saltare Atalanta, Roma, quella di ritorno col Salisburgo, penso che possa saltare magari domani contro la Spal".