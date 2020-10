Del Genio: "Catenacci come quelli dell'AZ si vedranno raramente, hanno avuto anche fortuna..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "L'AZ non gioca cosi, ma c'è stata una contingenza particolare ed hanno giocato in questo modo, gli è andata bene ma c'è stata anche un pizzico di fortuna, se Mertens la mette dentro nel primo tempo cambia la partita. Si è difesa bene. Questi catenacci e pullman dentro l'area si vedranno raramente, poche squadre hanno l'attitudine mentale per fare questo tipo di calcio".