Del Genio: "Club ha problemi di comunicazione? Sì, perchè sono anni straordinari. Sul mercato..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore sui problemi di comunicazione del Napoli: "Sì, alcune cose non le ho condivise. Speriamo si possa fare qualcosa perché lo dico da tempo: il Napoli sta facendo cose straordinarie in questi anni che non giustificherebbero un certo ambiente, contro una Juventus che avrà un rosso di 40mln nonostante i tanti introiti. Siamo in una condizione in cui possiamo essere competitivi a lungo. A Dimaro in realtà c'è una sovra-eccitazione, anche da parte della stampa, e la società non deve alimentarla. Il mercato deve essere delle scelte strategiche giuste, non dei colpi roboanti. Ormai lo dico tutti i giorni..."