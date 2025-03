Del Genio: "Come segnare più gol? Aggiungiamo Neres senza togliere Raspadori"

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8 è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Quali possono essere gli aggiusti da un punto di vista tattico per far sì che il Napoli crei più occasioni da gol? Io non ho la soluzione, invece di scendere in campo con tre giocatori che probabilmente possono segnare, McTominay, Raspadori e Lukaku, scendiamo in campo con 4/5 giocatori che hanno il gol e l'assist nelle loro corde, potrebbe aumentare questa possibilità di fare gol? Proprio per uscire dai sistemi di gioco e andare sulle caratteristiche dei giocatori che individualmente fanno l'assist e il gol.

Adesso che recupera Neres, appena sta bene, secondo me va aggiunto a Raspadori, Lukaku e McTominay. Non è che Neres deve entrare a discapito di Raspadori, perché c'ha il gol, Neres c'ha un po' il gol e un po' l'assist. Quindi aggiungiamo e non sottraiamo per eliminare questo questo limite. I calciatori conoscono le caratteristiche dei compagni, a rischio di perdere un po' questo benedetto equilibrio quando vedono che in campo c'hai tre-quattro giocatori offensivi capiscono che c'è la volontà a tutti i costi di andare a segnare".