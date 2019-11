Del Genio: "Come si può dire che c'è chi gioca contro? Il Napoli ha dimostrato che impegno non manca"

Paolo Del Genio, giornalista TeleA e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens non ha esultato subito perché era appena il 20' al momento del gol e stava aspettando la convalida da parte del VAR. I calciatori stanno vivendo un periodo stressante perché non arrivano i risultati, ma ho sentito dire addirittura che non c'è impegno e che giocano contro per colpa delle multe. Ma come si può insinuare in un gruppo un ragionamento così perverso? Se qualcuno nel gruppo Napoli lo facesse sarebbe isolato".