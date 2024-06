Del Genio: “Conte non ha stima incondizionata per la squadra, sono tutti sotto osservazione”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Conte ha studiato molto quello che è successo l’anno scorso, non solamente i numeri che poi ha snocciolato in conferenza. L’approfondimento statistico è importante perché mi fa pensare che ha fatto pure quello tattico, quindi sa un sacco di cose.

Lasciate perdere quando dice ‘confermo tutti’, sono tutti sotto osservazione perché se li ha visti e studiati così attentamente sa benissimo che cosa hanno fatto questi calciatori l’anno scorso. Lo dovranno sorprendere in positivo perché lui partirà da una valutazione secondo me abbastanza negativa al di là di quello che ha detto. Se dice che la squadra ha preso troppi gol, la responsabilità è stata dei calciatori e quindi per questo motivo non può avere un giudizio positivo di questi calciatori se con tanto sdegno parla dei 27 gol subiti in casa. Quindi attenzione, leggiamole bene le parole di Conte: molte cose bisogna coglierle. Non è vero che c’è una stima totale e incondizionata verso il gruppo ma vorrà essere lui convinto da questo gruppo che è in grado di tornare ad essere quello di 2 anni fa”.