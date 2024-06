Del Genio: "Conte torna alla difesa a tre, ma mi aspetto anche il 4-2-4"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Credo che il Napoli passerà alla difesa a tre con Conte, ma quest'ultimo è uno che non si fa problemi a cambiare modulo in corsa e mettere il 4-2-4 magari nelle partite più bloccate. Secondo me vedremo delle cose un po' più classiche.

Ad esempio, se sta vincendo dal 3-4-3 passa al 3-5-2 mettendo un centrocampista per un attaccante, se sta perdendo passerà al 4-2-4 inserendo un attaccante in più. In difesa servono 2, ma forse anche 3 rinforzi. A maggior ragione se non sarà confermato uno tra Ostigard e Natan. E poi bisognerà capire Olivera e Di Lorenzo come saranno considerati".