Del Genio: "Contro il Genoa bisogna capire quanti cambi farà Gattuso. Su Insigne..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della probabile formazione del Napoli contro il Genoa: "Lozano titolare? Bisogna capire quanti cambi pensa di fare Gattuso, dovesse riposare uno come Insigne potrebbe trovare spazio. Molti che non lo conoscono avevano detto che il problema di Insigne era coprire tutta la fascia, invece questo è proprio l'ultimo dei problemi. L'unico problema di Lorenzo è che deve essere sereno e coinvolto, esattamente come è adesso.