Del Genio contro quelli del 'tutto fatto': "Su James si sapeva... ma vogliono davvero il bene del Napoli?"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sul proprio profilo ufficiale Facebook sui rumors su James, dalla Spagna accostato con forza anche all'Atletico Madrid: "Ma che James non si prendeva alle condizioni del Napoli lo si poteva capire subito. Un poco di onestà intellettuale e libertà di pensiero non sarebbe male se davvero vogliamo il bene del Napoli invece di agire solo per scopi personali e dannoso protagonismo".