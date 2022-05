Del Genio: "Distanza società dal tifo non per i risultati, ma per la comunicazione!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del rapporto tra il Napoli attuale ed il pubblico

TuttoNapoli.net

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del rapporto tra il Napoli attuale ed il pubblico: "10 maggio? Prima si era una cosa sola pubblico-squadra. La responsabilità oggi non è dei tifosi, che sono gli stessi, forse solo un po' più vecchi alcuni ed altri più giovani che si sono aggiunti, ma i tifosi hanno la stessa passione ma manca un rapporto di comunicazione. Non cambia il rapporto col Napoli, ma sono un po' più freddini perché il coinvolgimento emotivo deve essere reciproco. Presenza pubblico? Conta anche come ci vai, con quale coinvolgimento. Non è neanche una questione di risultati, assolutamente, perché i napoletani hanno vissuto e sostenuto in anni peggiori. ADL? Non ha la passione di noi tifosi, è chiaro".